Почему Sony Xperia 1 V не покупают даже при его отличных камерах

Почему Sony Xperia 1 V не покупают даже при его отличных камерахЕсть несколько важных нюансов
Sony Xperia 1 V обладает прекрасными камерами. Но почему он всё же не пользуется особой популярностью?
У Sony Xperia 1 V довольно впечатляющий дизайн. Уронить этот смартфон сложно, так как у него ребристые грани и матовое шероховатое стекло сзади. Единственное - в комплекте идёт только смартфон и всё. Даже кабеля нет.
Дисплей у Sony Xperia 1 V очень крутой. Только разрешение 4К работает лишь при просмотре определённого контента, а в остальном используется Full HD. И это правильно, поскольку разницы вы всё равно не заметите. Важно 4К разве что для телевизоров. Из минусов экрана Xperia 1 V - отсутствие динамической герцовки и недостаток яркости.
Раздражает в смартфоне то, что каждый раз при скачивании приложений нужно заходить в настройки и снимать все ограничения. В этом случае батарея будет разряжаться быстрее при работе приложения в фоновом режиме.
Результаты тестирования Sony Xperia 1 V в бенчмарках вы можете увидеть выше на изображениях. Работает аппарат на Snapdragon 8 Gen 2. Запускать вы с ним сможете вообще любые игры на максимальных настройках.
Набор камер у Xperia 1 V стандартный. При этом пользоваться зумом невозможно: если фото получается ещё более-менее, то на видео всё совсем плохо («мыльная» картинка, отсутствие контраста). К остальным камерам вопросов нет. Примеры снимков - выше. Также на Sony целых три приложения камеры, и некоторые из них - для профессиональной съёмки. А профи в фото- и видеосъёмке далеко не всегда нужен телефон как вспомогательный инструмент. Поэтому Sony Xperia 1 V и не особо покупают.