Почему Sony Xperia 1 V не покупают даже при его отличных камерах

Раздражает в смартфоне то, что каждый раз при скачивании приложений нужно заходить в настройки и снимать все ограничения. В этом случае батарея будет разряжаться быстрее при работе приложения в фоновом режиме.

Результаты тестирования Sony Xperia 1 V в бенчмарках вы можете увидеть выше на изображениях. Работает аппарат на Snapdragon 8 Gen 2. Запускать вы с ним сможете вообще любые игры на максимальных настройках.

Набор камер у Xperia 1 V стандартный. При этом пользоваться зумом невозможно: если фото получается ещё более-менее, то на видео всё совсем плохо («мыльная» картинка, отсутствие контраста). К остальным камерам вопросов нет. Примеры снимков - выше. Также на Sony целых три приложения камеры, и некоторые из них - для профессиональной съёмки. А профи в фото- и видеосъёмке далеко не всегда нужен телефон как вспомогательный инструмент. Поэтому Sony Xperia 1 V и не особо покупают.