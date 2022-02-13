Почему среди флагманских Xiaomi 12X, 12 и 12 Pro покупки достойна только младшая модель

В целом все смартфоны на основную камеру делают примерно идентичные фото при хорошем освещении. В то же время снимки, по словам эксперта, часто получаются смазанными, поэтому нужно при съёмке стараться держать телефон крепко. Ночные фотографии вообще получаются для устройств за такую высокую стоимость плохими. То же самое касается работы телеобъектива.

Помимо основного, может порадовать качеством снимков только широкоугольный модуль. Днём фото с него получаются действительно хорошие.

Фронтальная камера на всех трёх моделях одинаковая. Имеет 32 МП. Снимки получаются тоже довольно неплохими на этот модуль.

Пока что Xiaomi 12X, 12 и 12 Pro продаются лишь в Китае. Модель 12X стоит от 3 тысяч юаней (около 38,5 тысяч рублей), 12 - от 3700 юаней (примерно 44,5 тысячи рублей), 12 Pro - от 4700 юаней (около 57 тысяч рублей). При этом в России подобные модели будут стоить на 10-20 тысяч рублей дороже.

С точки зрения дизайна все смартфоны выглядят стильно. В то же время Pro-версия по сравнению с 12 и 12X кажется довольно большой по габаритам. Единственный недостаток здесь - неудобное расположение сканера отпечатков на 12 и 12X. Он находится слишком низко, отмечает эксперт.

Что касается железа, то из вариантов памяти здесь 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ внутренней. Процессор на 12 и 12 Pro установлен Snapdragon 8 Gen 1, на 12X - Snapdragon 870 5G. В Antutu результаты у Snapdragon 8 Gen 1 неплохие, но вот в троттлинг-тесте заметно падение производительности почти сразу. В играх также встречаются у 12 и 12 Pro глюки. В то же время эти модели практически не нагреваются при длительном прохождении игр.

У 12X результаты в Antutu и Geekbench хоть и оказываются хуже, чем у 12 и Pro, в троттлинг-тесте смартфон показывает стабильную работу. Перегрева здесь тоже нет. Поэтому смартфон позволяет с лёгкостью играть в различные проекты, хоть и не на ультра-настройках. Именно поэтому, по мнению эксперта, из всех трёх стоит присмотреться именно к модели Xiaomi 12X.