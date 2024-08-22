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Опубликовано 22 августа 2024, 21:32
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Почему стоит дважды подумать, прежде чем покупать дешевые TWS-наушники

Семь раз отмерь
Названы главные минусы дешевых наушников. «Настоящие беспроводные наушники» (TWS) стали обязательным атрибутом для многих, предлагая «свободу» беспроводного прослушивания, пишет Gizmochina. Однако, поскольку рынок наводнен бюджетными вариантами, важно учитывать потенциальные недостатки выбора дешевых моделей.
Почему стоит дважды подумать, прежде чем покупать дешевые TWS-наушники
© Ferra

Во-первых, это качество звука. Бюджетным TWS-наушникам часто не хватает чистоты и глубины звука, которые обеспечивают модели премиум-класса, что приводит к приглушенному или искаженному звучанию. Кроме того, активное шумоподавление (ANC), ключевая функция многих TWS-наушников, в дешевых моделях часто не соответствует требованиям или полностью отсутствует.

Еще одна проблема — время работы от аккумулятора: дешевые наушники обычно работают меньше из-за меньшего размера батареи и менее эффективного управления питанием. Комфорт и посадка также находятся под угрозой, поскольку часто бюджетные модели могут не обладать эргономичным дизайном, необходимым для длительного ношения.

Проблемы с подключением, такие как обрывы связи и задержки, чаще встречаются в дешевых наушниках TWS, что ухудшает общее впечатление от использования. Кроме того, качество сборки и долговечность этих бюджетных вариантов зачастую ниже, что делает их более подверженными повреждениям.

Дешевые наушники TWS могут сэкономить ваши деньги, но компромиссы в качестве звука, времени автономной работы, комфорте, возможностях подключения и долговечности могут привести к разочарованию.