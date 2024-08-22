Почему стоит дважды подумать, прежде чем покупать дешевые TWS-наушники

Во-первых, это качество звука. Бюджетным TWS-наушникам часто не хватает чистоты и глубины звука, которые обеспечивают модели премиум-класса, что приводит к приглушенному или искаженному звучанию. Кроме того, активное шумоподавление (ANC), ключевая функция многих TWS-наушников, в дешевых моделях часто не соответствует требованиям или полностью отсутствует.

Еще одна проблема — время работы от аккумулятора: дешевые наушники обычно работают меньше из-за меньшего размера батареи и менее эффективного управления питанием. Комфорт и посадка также находятся под угрозой, поскольку часто бюджетные модели могут не обладать эргономичным дизайном, необходимым для длительного ношения.

Проблемы с подключением, такие как обрывы связи и задержки, чаще встречаются в дешевых наушниках TWS, что ухудшает общее впечатление от использования. Кроме того, качество сборки и долговечность этих бюджетных вариантов зачастую ниже, что делает их более подверженными повреждениям.

Дешевые наушники TWS могут сэкономить ваши деньги, но компромиссы в качестве звука, времени автономной работы, комфорте, возможностях подключения и долговечности могут привести к разочарованию.