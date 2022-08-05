Почему товары на AliExpress зачастую в два раза дешевле, чем в российских магазинах

Цена товара складывается из следующих вещей: себестоимость сырья или компонентов, стоимость производства и разработки, поддержка клиентов, продвижение, обслуживание всего этого процесса, финансовая нагрузка, прибыль. Всё это распределяет на трёх акторов: производителя, импортёра, продавца. Так, первому нужно определить цену, которая позволит обеспечить нужный объём продаж и заставить канал выбрать конкретно твой продукт. Чем известнее и лучше товар, тем меньше прибыль у канала.

«Серый» импорт никогда не нравился производителям и официальным импортёрам, пишет Кутников. Для них происходит недополучение прибыли. Из-за параллельного импорта ситуация усугубилась. Для полноценных игроков рынка, которые привозят товар сами с уплатой всех пошлин и налогов, заботятся о покупателях и репутации, всё стало стоить значительно дороже. Теперь им, например, нужно самостоятельно обеспечивать гарантийный ремонт, продвижение, клиентский сервис и т.п.

А вот продавцам на AliExpress ничего из этого делать не надо. Они покупают товар задешево, выставляют на сайте. «В крайнем случае откроют спор, вернёт деньги за сломанный товар и продолжит делать то же самое», — отметил Кутников. Кроме того, нет НДС и пошлин. В цене для конечного клиента это 20-25-30%.