Почему у россиян не получится судиться с Apple за сломанную оплату NFC в iPhone

Ижевчанка помимо восстановления работы сервиса требовала, чтобы с Apple взыскали миллион рублей компенсации, а также наложили на компанию штраф неустойку за уклонение от добровольного устранения недостатков товара «в размере 1% от цены товара, определённой на день вынесения судебного решения, за каждый день просрочки». Ещё женщина просила суд назначить штраф за нарушение прав потребителя в размере 50% от взысканной суммы, штраф за уклонение от исполнения судебного решения в 3% за каждый день просрочки от цены товара.

В суде ответили, что представитель Apple указал: недоступность услуги Apple Рау не может быть квалифицирована как недостаток программного обеспечения. Она не приводит к невозможности пользоваться смартфоном. Кроме того, истец приняла условия всех пользовательских соглашений, поэтому должна была знать о том, что любые услуги могут стать недоступными. Этот пункт делает сложным попытку получить с Apple деньги за решение по Apple Pay.