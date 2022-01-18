Почему в Android 12 появился выключатель 2G сетей

Почему в Android 12 появился выключатель 2G сетейКазалось бы, кому мешает?
Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation) с 2020 года пытается «убить» 2G. Поэтому сейчас организация очень хвалит Android 12 за новую функцию. Возникает вопрос, почему Google и EFF пытаются избавиться от технологию, которая много лет назад был стандартом сотовой связи. На это есть очень веская причина. И это конфиденциальность. Дело в том, что устаревающему стандарту сотовой связи не хватает безопасности.
На данный момент операторы связи в США уже начали отключать сети 3G, но современные телефоны продолжают активно искать 2G. Согласно данным EEF, «есть две основные проблемы с 2G». Во-первых, стандарт использует слабое шифрование между вышкой и устройством, которое злоумышленник может взломать в режиме реального времени для перехвата звонков или текстовых сообщений.
Вторая проблема 2G заключается в том, что нет аутентификации вышки на телефоне, а это означает, что любое оборудование может легко выдать себя за вышку, и телефон, использующий протокол 2G, подключится к нему.