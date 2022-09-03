Почему в новом флагманском смартфоне Xiaomi 12S Ultra камера хуже, чем в прошлогоднем

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Почему в новом флагманском смартфоне Xiaomi 12S Ultra камера хуже, чем в прошлогоднемВ DxOMark пояснили
На днях DxOMark объявил результаты тестирования камеры флагмана Xiaomi Mi 12S Ultra. Он вошёл в пятёрку лучших в глобальном рейтинге со 138 баллами. При этом прошлогодний Xiaomi Mi 11 Ultra занимает третье место. Почему так вышло?
После публикации результатов тестирования многие пользователи задали такой вопрос экспертам DxOMark. Они ответили, что у Xiaomi 12S Ultra есть четыре основных особенности.
Во-первых, у новинки более длительная задержка затвора. Во-вторых, при различных условиях съёмки шум на фото более заметен на Xiaomi 12S Ultra. Кроме того, у прошлогоднего Xiaomi Mi 11 Ultra лучше согласованность между предварительным просмотром и финальным изображением. А ещё у него лучше получается эффект боке.