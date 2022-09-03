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Почему в новом флагманском смартфоне Xiaomi 12S Ultra камера хуже, чем в прошлогоднем

В DxOMark пояснили
На днях DxOMark объявил результаты тестирования камеры флагмана Xiaomi Mi 12S Ultra. Он вошёл в пятёрку лучших в глобальном рейтинге со 138 баллами. При этом прошлогодний Xiaomi Mi 11 Ultra занимает третье место. Почему так вышло?
Почему в новом флагманском смартфоне Xiaomi 12S Ultra камера хуже, чем в прошлогоднем

После публикации результатов тестирования многие пользователи задали такой вопрос экспертам DxOMark. Они ответили, что у Xiaomi 12S Ultra есть четыре основных особенности.

Во-первых, у новинки более длительная задержка затвора. Во-вторых, при различных условиях съёмки шум на фото более заметен на Xiaomi 12S Ultra. Кроме того, у прошлогоднего Xiaomi Mi 11 Ultra лучше согласованность между предварительным просмотром и финальным изображением. А ещё у него лучше получается эффект боке.

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