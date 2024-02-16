Почему в РФ падают продажи смартфонов Samsung, но не iPhone

Некоторые эксперты отмечают в качестве причин закрытость экосистемы Apple. Так, переход с iOS на Android сложнее, чем наоборот.

Интересная ситуация и с Samsung на российском рынке, их стало меньше на руках россиян. А объясняется это «хаосом» в их модельном ряду. В условиях параллельного импорта разобраться в моделях Samsung стало сложно.