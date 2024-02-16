Почему в РФ падают продажи смартфонов Samsung, но не iPhone

Почему в РФ падают продажи смартфонов Samsung, но не iPhoneВ нынешних условиях - удивительно
Причин для этого есть множество. Так, например, можно выделить «живучесть» iPhone. Они чаще служат дольше, чем телефоны на Android. Не стоит забывать и о престиже бренда — iPhone по-прежнему является имиджевым продуктом, даже в нынешних условиях, с чем согласен главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.
За счет престижа, логичного и довольно простого модельного ряда и отсутствия «тормозящих» дешевых моделей с низкокачественными камерами Apple остается островком «премиума» для тех, кто готов переплатить за стабильное качество, и тех, для кого цена смартфона не играет решающей роли при покупке
Некоторые эксперты отмечают в качестве причин закрытость экосистемы Apple. Так, переход с iOS на Android сложнее, чем наоборот.
Интересная ситуация и с Samsung на российском рынке, их стало меньше на руках россиян. А объясняется это «хаосом» в их модельном ряду. В условиях параллельного импорта разобраться в моделях Samsung стало сложно.
Например, на полках российских магазинах можно увидеть следующие надписи: «Samsung Galaxy A23 — бюджетный смартфон второго уровня, третье поколение», «Samsung Galaxy A14 — бюджетный смартфон первого уровня, четвертое поколение», «Samsung Galaxy A05S — бюджетный смартфон базового уровня, пятое поколение, модернизированный». И все эти телефоны продаются по одной цене
Другие наблюдения:
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Доля Xiaomi на рынке смартфонов в России выросла.
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Россияне все чаще переходят с Samsung на другие телефоны.
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iPhone более ликвидны на вторичном рынке.