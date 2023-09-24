Почему в России покупают только самые дорогие версии iPhone 15

Почему в России покупают только самые дорогие версии iPhone 15При этом спрос бьёт рекорды в сравнении с прошлыми поколениями смартфонов Apple
Выход новых моделей iPhone в России, в частности iPhone 15 Pro и Pro Max, отметился значительно более высоким спросом по сравнению с прошлым годом, пишет Российская Газета. По данным МТС, за первые две недели предварительные заказы на iPhone 15-й серии вдвое превысили заказы на iPhone 14, причем 95% предварительных заказов пришлось на модели Pro.
Аналогичным образом, компания «МегаФон» сообщила о резком росте числа предварительных заказов на iPhone 15 по сравнению с 2022 годом, причем 90% предварительных заказов пришлось на модели iPhone 15 Pro и Pro Max.
Крупные ритейлеры, такие как «М.Видео-Эльдорадо», также отмечают трехкратное увеличение количества предварительных заказов на iPhone 15 по сравнению с iPhone 14. Наибольшей популярностью у покупателей пользовалась Pro-версия на 256 ГБ в цвете Natural Titanium.
Покупка смартфона по предзаказу и в первый месяц продаж - это всегда покупка смартфона на пике его цены. Поэтому первыми заказы оформили самые преданные и состоятельные покупатели, для которых разница в цене между iPhone 15 и iPhone 15 Pro Max не существенна. И они же первыми в следующем году начнут с нетерпением ждать презентации iPhone 16. А вот все, кто запланировал купить младшие модели iPhone 15, - это гораздо более практичная и менее лояльная к Apple аудитория. Сейчас они ждут более благоприятного курса доллара и более широкого предложения, которое снизит цену