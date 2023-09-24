Почему в России покупают только самые дорогие версии iPhone 15

Аналогичным образом, компания «МегаФон» сообщила о резком росте числа предварительных заказов на iPhone 15 по сравнению с 2022 годом, причем 90% предварительных заказов пришлось на модели iPhone 15 Pro и Pro Max.

Крупные ритейлеры, такие как «М.Видео-Эльдорадо», также отмечают трехкратное увеличение количества предварительных заказов на iPhone 15 по сравнению с iPhone 14. Наибольшей популярностью у покупателей пользовалась Pro-версия на 256 ГБ в цвете Natural Titanium.