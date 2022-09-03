Почему в России снова начали расти продажи смартфонов

За неполный август 2022 года продажи смартфонов выросли на 10% по сравнению с июлем. Однако в августе прошлого года всё равно продавали больше аппаратов — на 34%.

В «М.Видео – Эльдорадо» и других магазинах подтвердили, что увидели во второй половине лета 2022 восстановление покупательского интереса к смартфонам. В Ozon пояснили, что продажи устройств традиционно растут в преддверии учебного года.

Вторым фактором, связанным с первым, стал запуск промоакций. Кроме того, рост продаж может объясняться отложенным спросом, а также стабилизацией и расширением ассортимента.