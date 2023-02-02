Почему в современных смартфонах постоянно выходят из строя одни и те же места в микросхемах

08:11, 02 февраля 2023
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Почему в современных смартфонах постоянно выходят из строя одни и те же места в микросхемахРассказал специалист
В выпуске на YouTube-канале PhoneRepairGuru эксперт объяснил на примере Samsung Galaxy Note 10+, почему в современных смартфонах ломаются микросхемы постоянно в одних и тех же местах.
Фото: EverPhone
Ведущий PhoneRepairGuru в выпуске на YouTube рассказал, почему современные мобильные устройства ломаются постоянно в одних и тех же местах внутри.
Time Business News
Многие производители устанавливают в своих смартфонах так называемые панели-сэндвичи. И обычно две панели «сплавляются» друг с другом. Это экономит много места внутри, но делает очень сложным ремонт телефонов. Всё потому, что можно легко повредить при замене одного элемента - другие.