Почему в современных смартфонах постоянно выходят из строя одни и те же места в микросхемах

Многие производители устанавливают в своих смартфонах так называемые панели-сэндвичи. И обычно две панели «сплавляются» друг с другом. Это экономит много места внутри, но делает очень сложным ремонт телефонов. Всё потому, что можно легко повредить при замене одного элемента - другие.