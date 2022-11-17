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08:29, 17 ноября 2022
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Почему вам лучше купить другой смартфон вместо Samsung Galaxy A53

У этого аппарата есть серьёзные недостатки по сравнению с конкурентами

Один из главных минусов Samsung Galaxy A53 - это дисплей. От него быстро устают глаза. Но это ещё далеко не всё.

Почему вам лучше купить другой смартфон вместо Samsung Galaxy A53

Прежде всего, Samsung Galaxy A53 отличается ярким дисплеем. Но при этом у смартфона нет функции устранения мерцания. Поэтому глаза от ШИМа у вас будут уставать очень быстро.

Другой минус Galaxy A53 - это большие рамки по сравнению со смартфонами других брендов. К тому же в руках из-за обновлённого дизайна Samsung держать не особо удобно.

Разочарованием стал и блок камер. Он совсем не изменился по сравнению с прошлогодним А52. Да, обрабатываться фотографии стали лучше за счёт нового процессора Exynos 1280, но, например, Google-камеру уже поставить будет нельзя, как на А52, где Snapdragon. По сравнению с конкурентами той же ценовой категории (MediaTek 920 на Realme 9 Pro+ и Snapdragon 870 на Poco F4) в AnTuTu А53 с Exynos 1280 набирает меньше всего баллов (см. ниже).

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Слабость процессора Galaxy A53 проявляется, например, в том, что он делает ночные снимки довольно долго. Ну и вибромотор установлен на этом смартфоне бюджетный.

В комплекте с Galaxy A53 не идёт блок питания. Более того, от «неродной» зарядки аппарат будет заряжаться полностью больше 2 часов.

Для того чтобы скачать темы для Samsung или использовать шагомер, придётся завести аккаунт. И это очень проблемно.

Также Samsung Galaxy A53 не поддерживает беспроводную зарядку, у него нет разъёма для наушников. Да и в целом он очень сильно напоминает А52.

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