Почему вам лучше купить другой смартфон вместо Samsung Galaxy A53

Прежде всего, Samsung Galaxy A53 отличается ярким дисплеем. Но при этом у смартфона нет функции устранения мерцания. Поэтому глаза от ШИМа у вас будут уставать очень быстро.

Другой минус Galaxy A53 - это большие рамки по сравнению со смартфонами других брендов. К тому же в руках из-за обновлённого дизайна Samsung держать не особо удобно.

Разочарованием стал и блок камер. Он совсем не изменился по сравнению с прошлогодним А52. Да, обрабатываться фотографии стали лучше за счёт нового процессора Exynos 1280, но, например, Google-камеру уже поставить будет нельзя, как на А52, где Snapdragon. По сравнению с конкурентами той же ценовой категории (MediaTek 920 на Realme 9 Pro+ и Snapdragon 870 на Poco F4) в AnTuTu А53 с Exynos 1280 набирает меньше всего баллов (см. ниже).