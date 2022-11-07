Почему вам стоит приглядеться к Xiaomi 12 Lite, даже если вы не любите смартфоны Сяоми

Почему вам стоит приглядеться к Xiaomi 12 Lite, даже если вы не любите смартфоны СяомиУ этого устройства много преимуществ
Ведущий Quke.ru рассказал в выпуске на YouTube о плюсах и минусах смартфона Xiaomi 12 Lite. Если вы выбираете что-то на замену старому смартфону, то к этому варианту стоит присмотреться.
По словам эксперта Quke.ru Андрея, Xiaomi 12 Lite - вполне достойный выбор смартфона. У него очень приличные характеристики. В целом же он позиционируется как аппарат средней ценовой категории.
Сделан корпус Xiaomi 12 Lite из пластика. При этом смартфон не имеет разъёма для наушников или защиты от воды. У него есть защита по стандарту IP 53, но это всего лишь защита от брызг при попадании на корпус. При покупке нужно сразу же к такому аппарату купить чехол и защитное стекло на экран. Иначе вы можете быстро поцарапать корпус, а замена AMOLED-дисплея стоит дорого.
Диагональ экрана смартфона 12 Lite равняется 6,5 дюйма. Это Super AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц. Запаса яркости у него хватает для пользования им на солнце, правда, функции адаптивной частоты обновления у него нет: можно установить либо 60 Гц, либо 120 Гц.
Процессор стоит на Xiaomi 12 Lite - Snapdragon 778 (6/8 ГБ). При выполнении повседневных задач работает смартфон очень плавно и быстро. Из игр запустить на нём можно даже самые требовательные. Также, например, World of Tanks без проблем идёт на высоких настройках. В AnTuTu процессор получает более 500 тысяч баллов.
Ёмкость аккумулятора у Xiaomi составляет 4300 мА*ч. При этом мощность зарядки - 67 Вт (до 100 % заряжается смартфон примерно за 40-45 минут). Точно хватит вам при установке частоты обновления в 120 Гц Xiaomi 12 Lite на один день.
Если говорить о камерах, то основной объектив имеет 108 МП (но без оптической стабилизации), фронтальный - 32 МП, причём у селфи-камеры есть также двойная вспышка. Широкоугольная камера имеет 8 МП, макро - 2 МП. Если говорить о снимках с основной камеры, то Xiaomi 12 Lite даёт хорошие результаты. Причём как днём, так и в вечернее время. Есть у него и ночной режим. Видео при этом вы сможете снимать как в Full HD, так и в 4К.
Хотя разъёма для наушников у Xiaomi 12 Lite нет, он оснащён стереодинамиками. Также смартфон поддерживает 2 SIM-карты, 5G и NFC.
Вывод
Xiaomi 12 Lite предлагает пользователю отличный экран, хорошую производительность и автономность, поддержку быстрой зарядки, неплохую камеру, стерео. И всё это - в качественном корпусе.