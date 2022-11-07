Почему вам стоит приглядеться к Xiaomi 12 Lite, даже если вы не любите смартфоны Сяоми

По словам эксперта Quke.ru Андрея, Xiaomi 12 Lite - вполне достойный выбор смартфона. У него очень приличные характеристики. В целом же он позиционируется как аппарат средней ценовой категории.

Сделан корпус Xiaomi 12 Lite из пластика. При этом смартфон не имеет разъёма для наушников или защиты от воды. У него есть защита по стандарту IP 53, но это всего лишь защита от брызг при попадании на корпус. При покупке нужно сразу же к такому аппарату купить чехол и защитное стекло на экран. Иначе вы можете быстро поцарапать корпус, а замена AMOLED-дисплея стоит дорого.

Диагональ экрана смартфона 12 Lite равняется 6,5 дюйма. Это Super AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц. Запаса яркости у него хватает для пользования им на солнце, правда, функции адаптивной частоты обновления у него нет: можно установить либо 60 Гц, либо 120 Гц.

Процессор стоит на Xiaomi 12 Lite - Snapdragon 778 (6/8 ГБ). При выполнении повседневных задач работает смартфон очень плавно и быстро. Из игр запустить на нём можно даже самые требовательные. Также, например, World of Tanks без проблем идёт на высоких настройках. В AnTuTu процессор получает более 500 тысяч баллов.

Ёмкость аккумулятора у Xiaomi составляет 4300 мА*ч. При этом мощность зарядки - 67 Вт (до 100 % заряжается смартфон примерно за 40-45 минут). Точно хватит вам при установке частоты обновления в 120 Гц Xiaomi 12 Lite на один день.