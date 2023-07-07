Почему ваш телефон — идеальное устройство для слежки

Почему ваш телефон — идеальное устройство для слежкиПотому что удаленный доступ можно получить почти к любой его функции
Решение французского правительства разрешить полиции дистанционный доступ к устройствам подозреваемых, включая камеры, микрофоны и данные GPS, и контроль над ними, вызвало споры. Однако это не единичный случай, поскольку многие страны уже имеют различный уровень доступа к смартфонам и их данным.
Отчет компании Comparitech показал, что 50 исследованных стран имеют ту или иную форму доступа, при этом требования к ордеру и степень доступа различны. Такие страны, как Китай и Объединенные Арабские Эмираты, имеют более широкий доступ, в то время как в Австрии и Бельгии действуют более строгие правила.
Для тех, кто беспокоится о конфиденциальности, существуют некоторые смартфоны с физическими переключателями, отключающими камеры и микрофоны. Librem 5, например.
Однако важно отметить, что даже при таких мерах предосторожности отслеживание местоположения все равно может происходить через сотовые вышки.
В конечном счете, люди должны соизмерять свои опасения по поводу конфиденциальности с удобством и преимуществами современных технологий.