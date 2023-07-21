Почему во всём мире стали отказываться от новых смартфонов и переходить на б/у

Почему во всём мире стали отказываться от новых смартфонов и переходить на б/уИ даже здесь Apple на первом месте
Мировой спрос на подержанные смартфоны растет на фоне шестиквартального снижения продаж новых смартфонов. iPhone 12 стал самым востребованным устройством на рынке б/у устройств, эта тенденция прослеживается и в России, передает Российская газета.
Согласно недавнему отчету компании Canalys, мировые поставки смартфонов сократились на 11% по сравнению с предыдущим годом, что отразилось на лидерах рынка - Samsung и Apple. При этом, по данным консалтинговой компании CCS Insight, во втором квартале 2023 г. продажи подержанных смартфонов выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2022 г. и достигли ошеломляющей суммы в 13,3 млрд долларов. Среди таких устройств iPhone 12 занимает лидирующие позиции как наиболее востребованный продукт.
Эксперты связывают рост рынка подержанных смартфонов с несколькими факторами. Одним из ключевых факторов является расширение глобальной дистрибуции благодаря онлайн-маркетплейсам и сервисам объявлений, которые открыли доступ к подержанным смартфонам ведущих производителей для широкой аудитории.
Кроме того, рост стоимости жизни на фоне стагнации мировой экономики заставляет потребителей искать пути экономии. Это совпало с ростом предпочтений в пользу экологически ориентированного потребления, которое сменяет тенденцию к показушному потреблению.
В России на рынке б/у смартфонов ситуация следующая:
Первое место занимает Apple - 50%;
На втором месте Samsung c 12,5% рынка;
На третьем месте Realme - 11,6%;
Четвертое место у Xiaomi - 10,7%;
На пятом Honor - 4,5%;
Главный редактор Ferra.ru считает, что общая причина роста продаж б/у смартфонов в России и мире — стагнация iPhone. Так, компания взяла курс на повышение средней цены, но никаких «революций» не предлагает: здесь камеру подтянет, там процессоры на более современные разновидности.
Покупатели не готовы бойкотировать экосистему Apple и переходить на Android, поэтому пытаются экономить за счёт покупки б/у смартфонов, а не более дорогостоящих iPhone 14 … В России к «бегству» от новых моделей iPhone прибавляется фактор валютных курсов и «сложных для параллельного импорта брендов». Смартфоны Apple и Samsung до сих пор любимы и востребованы россиянами, но стоят слишком дорого … Поэтому фанаты этих марок обращаются к б/у.