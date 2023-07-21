Почему во всём мире стали отказываться от новых смартфонов и переходить на б/у

Согласно недавнему отчету компании Canalys, мировые поставки смартфонов сократились на 11% по сравнению с предыдущим годом, что отразилось на лидерах рынка - Samsung и Apple. При этом, по данным консалтинговой компании CCS Insight, во втором квартале 2023 г. продажи подержанных смартфонов выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2022 г. и достигли ошеломляющей суммы в 13,3 млрд долларов. Среди таких устройств iPhone 12 занимает лидирующие позиции как наиболее востребованный продукт.

Эксперты связывают рост рынка подержанных смартфонов с несколькими факторами. Одним из ключевых факторов является расширение глобальной дистрибуции благодаря онлайн-маркетплейсам и сервисам объявлений, которые открыли доступ к подержанным смартфонам ведущих производителей для широкой аудитории.

Кроме того, рост стоимости жизни на фоне стагнации мировой экономики заставляет потребителей искать пути экономии. Это совпало с ростом предпочтений в пользу экологически ориентированного потребления, которое сменяет тенденцию к показушному потреблению.

В России на рынке б/у смартфонов ситуация следующая:

Первое место занимает Apple - 50%;

На втором месте Samsung c 12,5% рынка;

На третьем месте Realme - 11,6%;

Четвертое место у Xiaomi - 10,7%;

На пятом Honor - 4,5%;

Главный редактор Ferra.ru считает, что общая причина роста продаж б/у смартфонов в России и мире — стагнация iPhone. Так, компания взяла курс на повышение средней цены, но никаких «революций» не предлагает: здесь камеру подтянет, там процессоры на более современные разновидности.