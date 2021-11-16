Почему Xiaomi 11T лучше, чем 11T Pro

Главный редактор Mobiltelefon.ru Евгений Макаров сопоставил по основным характеристикам Xiaomi 11T и 11T Pro. Выяснилось, что по производительности процессор MediaTek в 11T показал лучшие результаты, нежели новейший Snapdragon.

Чем же в целом отличаются эти две модели друг от друга? Это процессоры (MediaTek Dimensity 1200-Ultra и Snapdragon 888), объём оперативной памяти (8 ГБ и 8/12 ГБ), функции видеосъёмки (4К 30 к/с и 4К 60 к/с, 8К), динамики (стерео и harman/kardon) и скорость зарядки (67 Вт и 120 Вт).

Комплект. Он одинаковый: помимо собственно смартфона, в него входит силиконовый прозрачный чехол, блок зарядки, кабель, документация. Но нужно отметить, что по мощности и размеру блоки питания разные: один на 67 Вт - поменьше, второй на 120 Вт - побольше.

Время зарядки. Что касается 11T Pro, то от 0 до 100 % он заряжается за 23 минуты (в то время как производитель обещает 17 минут). Разница же между обещанной Xiaomi скоростью зарядки и реальной у 11T не такая большая: за 38 минут он зарядился до 100 процентов, а обещанное время составляло 36 минут.