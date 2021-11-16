Почему Xiaomi 11T лучше, чем 11T Pro

Почему Xiaomi 11T лучше, чем 11T ProОбъясняет эксперт
Главный редактор Mobiltelefon.ru Евгений Макаров сопоставил по основным характеристикам Xiaomi 11T и 11T Pro. Выяснилось, что по производительности процессор MediaTek в 11T показал лучшие результаты, нежели новейший Snapdragon.
Чем же в целом отличаются эти две модели друг от друга? Это процессоры (MediaTek Dimensity 1200-Ultra и Snapdragon 888), объём оперативной памяти (8 ГБ и 8/12 ГБ), функции видеосъёмки (4К 30 к/с и 4К 60 к/с, 8К), динамики (стерео и harman/kardon) и скорость зарядки (67 Вт и 120 Вт).
- Комплект. Он одинаковый: помимо собственно смартфона, в него входит силиконовый прозрачный чехол, блок зарядки, кабель, документация. Но нужно отметить, что по мощности и размеру блоки питания разные: один на 67 Вт - поменьше, второй на 120 Вт - побольше.
- Время зарядки. Что касается 11T Pro, то от 0 до 100 % он заряжается за 23 минуты (в то время как производитель обещает 17 минут). Разница же между обещанной Xiaomi скоростью зарядки и реальной у 11T не такая большая: за 38 минут он зарядился до 100 процентов, а обещанное время составляло 36 минут.
- Автономность. Несмотря на одинаковый размер аккумулятора (5000 мА*ч), версия с MediaTek (11T) работает дольше, чем со Snapdragon (11T Pro).
- Экран. Характеристики дисплея у обоих смартфонов идентичны. Однако визуально различия всё равно видны - в ШИМе. При установке яркости на 100 процентов у 11T мерцание меньше, чем у 11T Pro.
- Дизайн. Тоже практически одинаковый у обоих аппаратов Xiaomi. Но есть одна небольшая деталь: на верхнем торце у Pro присутствует надпись Sound by harman/kardon.
- Звук. 11T Pro проигрывает музыку заметно громче конкурента. Плюс, как уже говорилось, динамики здесь тоже разные: harman/kardon и стерео.
- Процессор. Напомним, что версия 11T оснащена MediaTek Dimensity 1200-Ultra, а 11T Pro - Snapdragon 888. В тестах первый чип показывает лучшую производительность, нежели второй. А что касается троттлинга, то у Snapdragon 888 не получилось узнать результаты, так как он перегрелся и закрыл этот тест. В «тяжёлых» играх типа Genshin Impact на максимальных настройках 11T Pro быстрее снижает яркость и теряет в производительности, в то время как FPS на 11T остаётся примерно на том же уровне и с немного убавленной яркостью дисплея. Если у 11T частота кадров составила примерно 45 к/с, то у Pro - всего 30 к/с.
- Камера. Они идентичны по «составу» (объективам) и характеристикам. Однако с точки зрения цветопередачи разница есть: лучше справляется с этим 11T. То же самое с количеством шумов, детализацией в сложных условиях. Но это если о фотографиях. А в съёмке видео по функциональности однозначно выигрывает 11T Pro за счёт поддержки 4К 60 к/с и 8К. Но эксперт отметил, что это большого значения не имеет, так как в целом они показывают средние результаты в видеосъёмке, у них отсутствует оптическая стабилизация.
Итак, стоит ли приобретать T11 Pro вместо T11? В России разница в стоимости между ними составляет порядка 9-10 тысяч рублей в зависимости от объёма оперативной памяти. Однако Евгений считает, что переплачивать за Pro-версию нет смысла, так как в ряде тестов он оказался хуже «младшей» модели - T11.