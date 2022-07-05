Почему Xiaomi 12 Pro с процессором MediaTek Dimensity дешевле, чем версия Snapdragon

Как следует из названия, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition оснащён чипсетом MediaTek. Если быть точным, он управляется SoC Dimensity 9000 Plus.

Кроме того, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition поставляется с упрощённой системой камер. Вариант Dimensity сохраняет 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX707 с поддержкой OIS и 32-мегапиксельную селфи-камеру от модели Snapdragon. А вот другие два датчика представляют собой более слабый 13-мегапиксельный и 5-мегапиксельный.

Новинка питается от аккумулятора ёмкостью 5160 мАч. А вот Xiaomi 12 Pro использует меньшую батарею ёмкостью 4600 мАч. Но версия Snapdragon поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, а модель Dimensity ограничена 67 Вт. Кроме того, Xiaomi отказалась от поддержки беспроводной зарядки в новом смартфоне.

В целом, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition на 700 юаней дешевле, чем Xiaomi 12 Pro. На первый взгляд это кажется хорошей сделкой.