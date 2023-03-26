Телефоны
14:42, 26 марта 2023
4 мин.

Почему Xiaomi 13 не дотягивает до настоящих флагманских смартфонов, несмотря на характеристики

Объяснил эксперт

В выпуске на YouTube-канале Mobiltelefon.ru рассказали о плюсах и минусах дорогого Xiaomi 13. Несмотря на то что по характеристикам он является флагманом, на самом деле это не так.

Почему Xiaomi 13 не дотягивает до настоящих флагманских смартфонов, несмотря на характеристики

Фото: Mobiltelefon.ru

В декабре 2022 года компания Xiaomi представила флагманские Xiaomi 13 и 13 Pro. Глобальный анонс был при этом в конце февраля этого года, а продаваться устройства начали с марта.

С основными характеристиками Xiaomi 13 вы можете ознакомиться ниже. В целом кажется на первый взгляд, что это очень современный флагман. Вместе с тем изменений у этой модели по сравнению с Xiaomi 12 не так уж много.

Что касается комплекта, то в коробке со смартфоном лежит также кабель, чехол, скрепка, документация, блок питания (зарядка) в 67 Вт. Вставить в лоток для SIM-карт можно только собственно симки - память расширить уже не получится. На сам смартфон уже наклеена защитная плёнка.

Производитель обещает, что устройство заряжается за 38 минут до 100% (объём аккумулятора - 4500 мА*ч, мощность зарядки - 67 Вт). Но у экспертов YouTube-канала получилось полностью зарядить Xiaomi 13 за 44 минуты.

С автономностью за счёт нового процессора Snapdragon 8 Gen 2 у Xiaomi 13 тоже проблем не должно быть. С замерами вы можете ознакомиться ниже. Заряда в целом хватает на 6-7 часов работы экрана, но по факту это мало. К тому же у этого смартфона есть ещё одна неприятная особенность: он при выполнении любых задач будет тёплым.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5

Фото: Mobiltelefon.ru

Экран у Xiaomi 13 по характеристикам довольно неплохой. Это AMOLED E6-матрица с диагональю 6,36 дюйма и частотой обновления до 120 Гц (тач - до 240 Гц). Кроме того, максимальная яркость на улице равняется 1900 нит (в действительности - 1800 нит). Но минимальная частота обновления составляет 60 Гц и дальше она не снижается. Возможно, с этим и связано то, что устройство постоянно под нагрузкой.

Также максимальная яркость в помещении у этого смартфона равняется не 1200 нит, а 800 нит, как показывают тесты. При этом Xiаomi 13 под нагрузкой склонен сбрасывать яркость.

Кроме того, установка частоты обновления в 120 Гц играх работает не всегда корректно. К примеру, даже если вы её поставите в Brawl Stars, в самой игре будет написано, что вы играете на 60 Гц.

На Xiaomi 13 стоит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2. Но с ним возникают проблемы. Он перегревается и начинает троттлить. В целом у этого смартфона в реальных условиях (а не в тестах) - три главные проблемы с играми. Первая - 120 Гц в играх: эту частоту обновления можно установить не везде. Вторая проблема - падение частоты обновления экрана при прохождении игр (из-за нагрузки), третья - снижение яркости дисплея при нагреве.

В игре Genshin Impact удалось получить на максимальных настройках графики 60 к/с, в Brawl Stars - 90 к/с. В целом удалось смартфон нагреть до 46 градусов. При нагреве FPS падает в обеих играх.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Фото: Mobiltelefon.ru

У селфи-камеры есть различные режимы. Но классический режим с эффектами очень сильно сглаживает кожу по сравнению с текстурным режимом без эффектов. Поэтому лучше снимать всё во втором режиме. Ещё минус фронтальной камеры в том, что он иногда на фотографиях выдаёт странную обводку вокруг головы: такой эффект характерен больше для бюджетных смартфонов. Ещё задний фон на снимках получается пересвеченным, даже если света сзади не так много.

Основные камеры в целом снимают очень по-разному. С их характеристиками и с примерами фото вы можете ознакомиться ниже. И даже по сравнению с Xiaomi 13 Pro - Xiaomi 13 выглядит довольно ущербно (и в целом фотографии у него - как у телефона средней ценовой категории). Ещё значительнее разница в качестве снимков заметна при сравнении с iPhone 13 Pro Max.

При съёмке видео переключаться между объективами у Xiaomi 13 можно лишь в 1080p 30 к/с. Во всех остальных режимах этого делать нельзя. Но при этом смартфон может записывать видео в 8К 24 к/с.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 23

Фото: Mobiltelefon.ru

Xiaomi 13, по мнению ведущего, - один из самых неудобных смартфонов. Это несмотря на то, что он довольно компактный. И Xiaomi 13 Pro лежит в руке гораздо лучше.

Сканер отпечатков пальцев находится у Xiaomi 13 тоже очень неудобно: слишком низко. Хотя работает он быстро и точно.

Ещё одна проблема с Xiaomi 13 возникла, когда нужно было раздать Wi-Fi через этот смартфон как точку доступа. К нему просто нельзя было подключить ничего через пароль (выдавало, что он неверный), а через QR-код всё работало с глюками.

Вывод

По всем характеристикам Xiaomi 13 подходит под определение флагмана. Однако в реальности это совсем не так. Всё, что в нём есть, в целом работает плохо. И это вы понимаете, когда попользуетесь этим устройством в течение нескольких дней. По большей части напоминает Xiaomi 13 - стандартный телефон среднего класса.

Новости партнеров
Новости партнеров