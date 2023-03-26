Почему Xiaomi 13 не дотягивает до настоящих флагманских смартфонов, несмотря на характеристики

Почему Xiaomi 13 не дотягивает до настоящих флагманских смартфонов, несмотря на характеристикиОбъяснил эксперт
В выпуске на YouTube-канале Mobiltelefon.ru рассказали о плюсах и минусах дорогого Xiaomi 13. Несмотря на то что по характеристикам он является флагманом, на самом деле это не так.
Фото: Mobiltelefon.ru
В декабре 2022 года компания Xiaomi представила флагманские Xiaomi 13 и 13 Pro. Глобальный анонс был при этом в конце февраля этого года, а продаваться устройства начали с марта.
С основными характеристиками Xiaomi 13 вы можете ознакомиться ниже. В целом кажется на первый взгляд, что это очень современный флагман. Вместе с тем изменений у этой модели по сравнению с Xiaomi 12 не так уж много.
Что касается комплекта, то в коробке со смартфоном лежит также кабель, чехол, скрепка, документация, блок питания (зарядка) в 67 Вт. Вставить в лоток для SIM-карт можно только собственно симки - память расширить уже не получится. На сам смартфон уже наклеена защитная плёнка.
Производитель обещает, что устройство заряжается за 38 минут до 100% (объём аккумулятора - 4500 мА*ч, мощность зарядки - 67 Вт). Но у экспертов YouTube-канала получилось полностью зарядить Xiaomi 13 за 44 минуты.
С автономностью за счёт нового процессора Snapdragon 8 Gen 2 у Xiaomi 13 тоже проблем не должно быть. С замерами вы можете ознакомиться ниже. Заряда в целом хватает на 6-7 часов работы экрана, но по факту это мало. К тому же у этого смартфона есть ещё одна неприятная особенность: он при выполнении любых задач будет тёплым.
Экран у Xiaomi 13 по характеристикам довольно неплохой. Это AMOLED E6-матрица с диагональю 6,36 дюйма и частотой обновления до 120 Гц (тач - до 240 Гц). Кроме того, максимальная яркость на улице равняется 1900 нит (в действительности - 1800 нит). Но минимальная частота обновления составляет 60 Гц и дальше она не снижается. Возможно, с этим и связано то, что устройство постоянно под нагрузкой.
Также максимальная яркость в помещении у этого смартфона равняется не 1200 нит, а 800 нит, как показывают тесты. При этом Xiаomi 13 под нагрузкой склонен сбрасывать яркость.
Кроме того, установка частоты обновления в 120 Гц играх работает не всегда корректно. К примеру, даже если вы её поставите в Brawl Stars, в самой игре будет написано, что вы играете на 60 Гц.
На Xiaomi 13 стоит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2. Но с ним возникают проблемы. Он перегревается и начинает троттлить. В целом у этого смартфона в реальных условиях (а не в тестах) - три главные проблемы с играми. Первая - 120 Гц в играх: эту частоту обновления можно установить не везде. Вторая проблема - падение частоты обновления экрана при прохождении игр (из-за нагрузки), третья - снижение яркости дисплея при нагреве.
В игре Genshin Impact удалось получить на максимальных настройках графики 60 к/с, в Brawl Stars - 90 к/с. В целом удалось смартфон нагреть до 46 градусов. При нагреве FPS падает в обеих играх.
У селфи-камеры есть различные режимы. Но классический режим с эффектами очень сильно сглаживает кожу по сравнению с текстурным режимом без эффектов. Поэтому лучше снимать всё во втором режиме. Ещё минус фронтальной камеры в том, что он иногда на фотографиях выдаёт странную обводку вокруг головы: такой эффект характерен больше для бюджетных смартфонов. Ещё задний фон на снимках получается пересвеченным, даже если света сзади не так много.
Основные камеры в целом снимают очень по-разному. С их характеристиками и с примерами фото вы можете ознакомиться ниже. И даже по сравнению с Xiaomi 13 Pro - Xiaomi 13 выглядит довольно ущербно (и в целом фотографии у него - как у телефона средней ценовой категории). Ещё значительнее разница в качестве снимков заметна при сравнении с iPhone 13 Pro Max.
При съёмке видео переключаться между объективами у Xiaomi 13 можно лишь в 1080p 30 к/с. Во всех остальных режимах этого делать нельзя. Но при этом смартфон может записывать видео в 8К 24 к/с.
Xiaomi 13, по мнению ведущего, - один из самых неудобных смартфонов. Это несмотря на то, что он довольно компактный. И Xiaomi 13 Pro лежит в руке гораздо лучше.
Сканер отпечатков пальцев находится у Xiaomi 13 тоже очень неудобно: слишком низко. Хотя работает он быстро и точно.
Ещё одна проблема с Xiaomi 13 возникла, когда нужно было раздать Wi-Fi через этот смартфон как точку доступа. К нему просто нельзя было подключить ничего через пароль (выдавало, что он неверный), а через QR-код всё работало с глюками.
Вывод
По всем характеристикам Xiaomi 13 подходит под определение флагмана. Однако в реальности это совсем не так. Всё, что в нём есть, в целом работает плохо. И это вы понимаете, когда попользуетесь этим устройством в течение нескольких дней. По большей части напоминает Xiaomi 13 - стандартный телефон среднего класса.