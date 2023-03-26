Почему Xiaomi 13 не дотягивает до настоящих флагманских смартфонов, несмотря на характеристики

В декабре 2022 года компания Xiaomi представила флагманские Xiaomi 13 и 13 Pro. Глобальный анонс был при этом в конце февраля этого года, а продаваться устройства начали с марта.

С основными характеристиками Xiaomi 13 вы можете ознакомиться ниже. В целом кажется на первый взгляд, что это очень современный флагман. Вместе с тем изменений у этой модели по сравнению с Xiaomi 12 не так уж много.

Что касается комплекта, то в коробке со смартфоном лежит также кабель, чехол, скрепка, документация, блок питания (зарядка) в 67 Вт. Вставить в лоток для SIM-карт можно только собственно симки - память расширить уже не получится. На сам смартфон уже наклеена защитная плёнка.

Производитель обещает, что устройство заряжается за 38 минут до 100% (объём аккумулятора - 4500 мА*ч, мощность зарядки - 67 Вт). Но у экспертов YouTube-канала получилось полностью зарядить Xiaomi 13 за 44 минуты.

С автономностью за счёт нового процессора Snapdragon 8 Gen 2 у Xiaomi 13 тоже проблем не должно быть. С замерами вы можете ознакомиться ниже. Заряда в целом хватает на 6-7 часов работы экрана, но по факту это мало. К тому же у этого смартфона есть ещё одна неприятная особенность: он при выполнении любых задач будет тёплым.