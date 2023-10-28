Почему Xiaomi 14 и 14 Pro — хорошие, но почти никому не нужные в России смартфоны

Почему Xiaomi 14 и 14 Pro — хорошие, но почти никому не нужные в России смартфоныОтвечают эксперты
Xiaomi ранее представила новые флагманские смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, оснащенные процессором Snapdragon 8 Gen 3, предназначенным для работы с генеративными нейросетевыми алгоритмами. Но почему эту итерация флагманов китайской компании в России могут пропустить?
Он способен взаимодействовать с моделями ИИ с более чем 10 млрд параметров. По данным Xiaomi, графический процессор в Snapdragon 8 Gen 3 почти на 40% быстрее, чем в процессоре A17 от Apple.
Оба смартфона имеют схожий дизайн с квадратными блоками камер. Устройства оснащены новыми мощными объективами Summilux. Экраны обеспечивают высокую яркость до 3000 нит и потребляют на 17% меньше энергии по сравнению с предыдущими поколениями.
Xiaomi 14 и 14 Pro работают под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS на базе Android, обеспечивающей совместимость с различным оборудованием. Они также оснащены быстрой зарядкой, емким аккумулятором и защитой от воды. Стоимость Xiaomi 14 составляет 3 999 китайских юаней (около 630 долларов), а 14 Pro - 4 999 китайских юаней (около 785 долларов).
Самые крупные сенсоры основной камеры (Xiaomi 14 превосходит по этому параметру и Samsung Galaxy S23, и iPhone 15), но алгоритмы обработки изображения с камер в последние несколько лет уступают не только Apple и Huawei, но и другим китайским флагманам (Oppo, Vivo) ... в 70% случаев камера "не снимает на все деньги" из-за программных недоработок
Харитонов добавил, что в сравнении с Samsung Galaxy S23 и S23+ модели Xiaomi оказывались победителями по качеству основной камеры еще в поколении 13 и 13 Pro, но проигрывали по качеству дополнительных камер (оптический зум, сверхширокоугольная камера). В новом поколении дополнительные камеры заменили на более качественные, поэтому у китайского производителя есть все шансы отыграться.
При этом стоит признать, что флагманские смартфоны Xiaomi при всех своих странностях и, иногда, раздутых в угоду маркетингу характеристиках — это качественные и конкурентоспособные устройства. В России их популярность сдерживает ограниченный импорт, постоянно дешевеющие (даже в условиях параллельного импорта) флагманские смартфоны Samsung и отсутствие престижа, сравнимого с iPhone.