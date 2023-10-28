Почему Xiaomi 14 и 14 Pro — хорошие, но почти никому не нужные в России смартфоны

Он способен взаимодействовать с моделями ИИ с более чем 10 млрд параметров. По данным Xiaomi, графический процессор в Snapdragon 8 Gen 3 почти на 40% быстрее, чем в процессоре A17 от Apple.

Оба смартфона имеют схожий дизайн с квадратными блоками камер. Устройства оснащены новыми мощными объективами Summilux. Экраны обеспечивают высокую яркость до 3000 нит и потребляют на 17% меньше энергии по сравнению с предыдущими поколениями.

Xiaomi 14 и 14 Pro работают под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS на базе Android, обеспечивающей совместимость с различным оборудованием. Они также оснащены быстрой зарядкой, емким аккумулятором и защитой от воды. Стоимость Xiaomi 14 составляет 3 999 китайских юаней (около 630 долларов), а 14 Pro - 4 999 китайских юаней (около 785 долларов).