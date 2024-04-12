Xiaomi 14 по сравнению с OnePlus 12 предназначен для совершенно другой аудитории. Хотя эти устройства в целом очень близки.

К дисплею у Xiaomi 14 вопросов определённо никаких нет: он действительно хорош. Пиковая яркость у него может достигать 3000 нит.

Операционная система HyperOS всё ещё немного недоработана. Проявляется это, например, в том, что анимация при открытии и открытии папок, приложений и т. п. не такая уж плавная. При этом очень хорошо работает у новинки сканер отпечатков пальцев, хотя расположен он довольно низко.