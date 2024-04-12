Почему Xiaomi 14 — хороший смартфон, но подойдёт не всемВот в чём состоят особенности этой модели
Xiaomi 14 по сравнению с OnePlus 12 предназначен для совершенно другой аудитории. Хотя эти устройства в целом очень близки.
К дисплею у Xiaomi 14 вопросов определённо никаких нет: он действительно хорош. Пиковая яркость у него может достигать 3000 нит.
Операционная система HyperOS всё ещё немного недоработана. Проявляется это, например, в том, что анимация при открытии и открытии папок, приложений и т. п. не такая уж плавная. При этом очень хорошо работает у новинки сканер отпечатков пальцев, хотя расположен он довольно низко.
Смартфон Xiaomi 14 не предназначен для того, чтобы делать снимки в автоматическом режиме. Он нужен именно для профессиональной съёмки. У Xiaomi 14 есть набор профессиональных функций, который позволяет получать более качественные фото и видео, чем на обычных флагманах. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.
Кроме того, Xiaomi 14 подойдёт тем, кто только начинает снимать фото и видео и хочет попробовать себя в этом деле.
Выводы
Xiaomi 14 имеет смысл покупать только любителям фото- и видеосъёмки. Причём в ручном (профессиональном) режиме. Всё потому, что в автоматическом режиме просто нельзя раскрыть все возможности этого смартфона.