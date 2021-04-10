Почти 90% американских подростков владеют iPhone

Если быть точнее, то 88% опрошенных подростков заявили, что у них есть iPhone. 90% респондентов ожидают, что их следующим телефоном тоже станет смартфон Apple. Эти показатели, как отмечают аналитики, являются рекордными. Все деньги подростки, как это можно было догадаться, тратят через Apple Pay.

Также благодаря опросу стало ясно, что Snapchat — это любимая соцсеть американских подростков. Далее следуют TikTok и Instagram.

Что касается видеоигр, то 53% опрошенных надеются купить консоль следующего поколения. Лишь 4% уже владеют такой. Это неудивительно, ведь новые консоли до сих пор являются дефицитными.