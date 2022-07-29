Почти подтверждено: в новых флагманах Samsung Galaxy S23 будет только процессор Snapdragon

Ранее Кристиано Амон сообщил, что 75% устройств Samsung Galaxy S22 оснащены процессором Snapdragon. Теперь генеральный директор Qualcomm предположил, что в следующем году доля увеличится. Это подтверждает заявление аналитиков о том, что серия Galaxy S23 будет использовать исключительно Snapdragon 8 Gen 2 .

Справедливости ради, Амон не утверждал, что доля Snapdragon станет 100-процентной, но учитывая, что было 75%, можно ожидать и такого.

Напомним, складные смартфоны Samsung с самого начала используют исключительно чипы Snapdragon.