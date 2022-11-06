Почти половина американских чиновников используют старые версии Android

Исследователи из компании по кибербезопасности Lookout проанализировали 200 млн устройств и 175 млн приложений и обнаружили, что миллионы государственных смартфонов подвержены уязвимостям.

Lookout сообщает, что 30% устройств федерального правительства и почти 50% устройств государственных и местных органов власти не были обновлены до Android 12 через десять месяцев после её выпуска. Фактически, 10,7% устройств федерального правительства и еще 17,7% устройств государственных и местных органов власти работали под управлением Android 8 и 9, которые уже не поддерживаются.