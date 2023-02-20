Почти половина американских сотрудников могут отработать весь день через смартфон

Каждый четвёртый (26%) опрошенный заявил, что может прожить год без использования стандартного компьютерного браузера. 69 % используют свои смартфоны ежедневно и лишь 44% сообщают о подобном использовании компьютера или ноутбука. 46% респондентов даже могут проработать целый день со своего смартфона.

Когда американцев спросили, что бы они предпочли, если бы им пришлось выбирать между смартфоном и компьютером, 59% ответили, что телефон. 36% считают, что без смартфона они могут прожить меньше дня.