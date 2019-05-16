Почти половина онлайн-продаж смартфонов принадлежит Xiaomi

Xiaomi уверенно обосновалась на первом месте с большим отрывом от конкурентов: у китайской компании доля онлайн-продаж равна 48,62%. У Samsung, которая расположилась на втором месте, показатели уже куда более скромные — 13,54%. Третье место заняла Realme с ещё более ничтожным процентом — 10,68.

Также аппараты Xiaomi заняли первые четыре позиции в рейтинге самых популярных смартфонов в регионе. Это модели Redmi 6A, Redmi Note 6 Pro, Redmi Y2 и Redmi Go.

Xiaomi занимает лидерскую позицию на азиатском рынке онлайн-продаж уже 10 кварталов подряд (два с половиной года).