Почти половина проданных смартфонов в России стоят свыше 20 тысяч рублей

Российский рынок смартфонов в первом квартале 2021 года составил 153 млрд рублей. Сообщается, что средняя стоимость купленного в январе-марте устройства составила 24 тысяч рублей. Это на 43% больше, чем было в прошлом году.

Выросли и продажи дорогих смартфонов дороже 50 000 рублей. Аналитики МТС пришли к выводу, что пользователи готовы доплачивать за функциональность и за то, что новый смартфон будет оставаться актуальным на протяжении как можно более долгого времени. Помогают приобрести дорогие смартфоны и программа trade-in, и беспроцентные рассрочки на 24 месяца.

Что любопытно, в первом квартале 2021 года люди стали покупать меньше смартфонов стоимостью до 10 000 рублей.