Почти половина смартфонов на процессорах Snapdragon оказалась в опасности

Эти уязвимости позволяют злоумышленникам взять под контроль более 40% устройств без ведома пользователей, следить за ними и заражать смартфоны вредоносными программами. Также преступники могут превратить устройства в «кирпичи».

DSP используются для обработки оцифрованных сигналов. Такие чипы с уязвимостями были найдены в смартфонах Google, Samsung, LG, Xiaomi, OnePlus и других производителей, пишет издание Bleeping Computer. Проблема не касается iPhone.

Специалисты, обнаружившие уязвимости, уже передали информацию Qualcomm. В компании заявили, что отправили OEM производителям информацию о том, как исправить проблему хотя бы частично. Qualcomm также не нашла свидетельств того, что найденные уязвимости кем-то использовались. Компания призвала пользователей регулярно обновлять ПО на смартфонах и устанавливать приложения только из проверенных источников.