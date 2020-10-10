Почти половина владельцев iPhone в США ошибочно думают, что у них есть 5G

Опрос проводили среди жителей всех штатов США. 49% респондентов ошибочно полагают, что их iPhone поддерживает 5G. Впрочем не только владельцы смартфонов Apple не знают о функциях своего устройства. 29% пользователей всех моделей смартфонов заявили, что они не в курсе, поддерживает ли устройство приём 5G-сигнала. 38% всех опрошенных вообще не знают, предлагает ли их оператор соединение по сетям пятого поколения.

Напомним, презентация новых iPhone 12 ожидается 13 октября.