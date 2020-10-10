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Почти половина владельцев iPhone в США ошибочно думают, что у них есть 5G
Первыми 5G-смартфонами Apple станут iPhone 12
Одним из главных новшеств ещё не анонсированных iPhone 12 станет поддержка 5G. Тем не менее, почти половина владельцев смартфонов Apple в США уже сейчас уверены, что их телефоны могут работать в сетях пятого поколения.
Опрос проводили среди жителей всех штатов США. 49% респондентов ошибочно полагают, что их iPhone поддерживает 5G. Впрочем не только владельцы смартфонов Apple не знают о функциях своего устройства. 29% пользователей всех моделей смартфонов заявили, что они не в курсе, поддерживает ли устройство приём 5G-сигнала. 38% всех опрошенных вообще не знают, предлагает ли их оператор соединение по сетям пятого поколения.
Напомним, презентация новых iPhone 12 ожидается 13 октября.