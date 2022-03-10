Почти рекорд: Xiaomi Redmi K50 Pro+ набрал более 1 млн баллов в тесте производительности

Известный инсайдер Digital Chat Station только что обнародовал результаты AnTuTu бенчмарка Redmi K50 Pro+ на Weibo, и они перешагнули отметку в миллион. Устройство, работающее на чипе Dimensity 9000, набрало 1 041 818 баллов, из которых CPU - 265 743 балла, а GPU - 394 078 баллов.

Впервые анонсированный в конце 2021 года, MediaTek Dimensity 9000 использует 4-нм техпроцесс TSMC, совершенно новую архитектуру ARMv9 и имеет 1х 3,05 ГГц суперядро Cortex-X2, 3х 2,85 ГГц больших ядра Cortex-A710 и 4х малых ядра Arm Cortex-A510.