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Почти у миллиарда iPhone имеется уязвимость для взлома
Apple отрицает её серьёзность
Почти у миллиарда iPhone имеется уязвимость для взлома. Ещё в апреле Apple признала, что каждый смартфон, выпущенный в последние годы, подвержен удалённым атакам через приложение почты на iOS. И на момент публикации новости уязвимость не устранена.
Во время официального заявления Apple назвала проблему не такой серьёзной, как может показаться. Однако в отчёте от специалиста по безопасности ZecOps говорится, что триггеры этой уязвимости проявляются почти в каждом iPhone, когда-либо сделанном. То есть почти миллиард смартфонов Apple имеют дыру в безопасности.
Из отчёта следует, что компания по-прежнему преуменьшает серьёзность проблемы. Правда, устранить уязвимость должны в версии операционной системы iOS 13.5, которая будет доступна для iPhone 6s и выше. Тем не менее, проблема остаётся актуальной для более старых устройств.
Эксперты советуют отключить приложение Mail и использовать другой почтовый клиент.