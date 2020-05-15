Почти у миллиарда iPhone имеется уязвимость для взлома

Во время официального заявления Apple назвала проблему не такой серьёзной, как может показаться. Однако в отчёте от специалиста по безопасности ZecOps говорится, что триггеры этой уязвимости проявляются почти в каждом iPhone, когда-либо сделанном. То есть почти миллиард смартфонов Apple имеют дыру в безопасности.

Из отчёта следует, что компания по-прежнему преуменьшает серьёзность проблемы. Правда, устранить уязвимость должны в версии операционной системы iOS 13.5, которая будет доступна для iPhone 6s и выше. Тем не менее, проблема остаётся актуальной для более старых устройств.

Эксперты советуют отключить приложение Mail и использовать другой почтовый клиент.