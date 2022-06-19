Почти все смартфоны Samsung 2022 года стоят покупки. Кроме этого

Эксперт Quke.ru Андрей рассмотрел новую бюджетную модель от Samsung - Galaxy A13 4G. В комплекте в отличие от A33 и А53 у этого аппарата можно найти зарядку на 15 Вт (максимальная мощность, которую устройство поддерживает) и провод.

Сам по себе смартфон сделан из пластика, причём глянцевого. Поэтому придётся к нему в любом случае покупать чехол.

Вслед за А12 устройство получило большой 6,6-дюймовый экран с IPS-матрицей и хорошим запасом яркости. Частота обновления составляет у А13 60 Гц, есть также разъём USB Type-C, один динамик (но не стерео). Дисплей здесь действительно качественный, подчёркивает ведущий.

Один из значительных недостатков Galaxy A13 4G - это процессор. Оснащён смартфон Exynos 850, объём оперативной памяти составляет 4 ГБ. Производительность в плане выполнения повседневных задач у устройства вполне обычная. В целом оно работает очень неторопливо. Из игр можно запустить даже требовательные проекты на средних настройках графики, частота кадров при этом будет составлять максимум 40 к/с. Также смартфон практически не нагревается.

Если говорить об автономности, то у А13 она очень неплохая. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч. При средней нагрузке к концу дня остаётся меньше 30 процентов заряда. Заряжается аппарат от 0 до 100 процентов немного больше двух часов.

Фронтальная камера в целом позволяет сделать вполне нормальные снимки. Основной объектив имеет 50 МП, но у него нет функции стабилизации. Фотографирует при хорошем освещении устройство неплохо. Однако ночью фото оказываются гораздо хуже, причём ночной режим здесь тоже отсутствует. Для видеосъёмки А13 мало подходит, поскольку картинка получается хоть и довольно качественной, но дрожащей.