Почту Google адаптируют под складные смартфоны

Это обновление призвано улучшить многозадачность и избавить пользователей от необходимости переключаться между письмами. Панель поиска расположена над почтовым ящиком, а кнопка «Написать» видна на левой панели. Нижняя полоса занимает весь экран.

Новый интерфейс не ограничивается только Gmail. Он также доступен для Google Meet и Chat.