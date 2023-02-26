Почту Google адаптируют под складные смартфоны

21:10, 26 февраля 2023
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Почту Google адаптируют под складные смартфоныРаботать там станет удобнее
Google запустила новый интерфейс почты Gmail, оптимизированный под складные смартфоны, такие как Samsung Galaxy Z Fold 4.
Фото: Unsplash
Новый интерфейс имеет макет с двумя панелями, который позволяет пользователям видеть свой почтовый ящик в левой половине экрана, а открытое электронное письмо в правой половине. Выглядит это вот так:
Gizmochina
Это обновление призвано улучшить многозадачность и избавить пользователей от необходимости переключаться между письмами. Панель поиска расположена над почтовым ящиком, а кнопка «Написать» видна на левой панели. Нижняя полоса занимает весь экран.
Новый интерфейс не ограничивается только Gmail. Он также доступен для Google Meet и Chat.