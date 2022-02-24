Почувствуйте себя нищими: в Индии раскупили дорогущие Samsung S22 рекордными темпами

В общей сложности серия S22 набрала более 70 000 местных предварительных заказов менее чем за 12 часов, обогнав не только прошлогоднюю непопулярную линейку Galaxy S21, но и гораздо более успешные трио S20 и S10, а также дуэт S9, выпущенный в 2018 году.

Конечно, "предварительное бронирование" и продажи - это не совсем одно и то же, но крупнейший в мире производитель телефонов хочет, чтобы вы знали, что он готов доставить все 70 тысяч устройств (и, предположительно, гораздо больше) “как можно раньше".

Благодаря специальным скидкам на Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2, предлагаемым за предзаказ смартфонов серии Galaxy S22, Samsung, безусловно, надеется сохранить эти цифры на высоком уровне до 10 марта, когда предварительные заказы в Индии должны закончиться в преддверии фактического релиза на следующий день.