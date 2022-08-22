Poco F4 GT провалил игровой тест. Не берите Snapdragon 8 Gen1, если любите игры на смартфонах

Эксперт YouTube-канала Golden Reviewer выяснил, есть ли смысл покупать Poco F4 GT для игр. В частности, для прохождения Apex Legends Mobile на максимальных настройках. При этом нужно отметить, что смартфон Poco F4 GT считается геймерским. Протестированная модель имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.

В целом тест занял 15-20 минут. После этого выяснилось, что аппарат нагрелся до 41,9 градусов по Цельсию (максимальная температура). В целом это вполне нормальное значение, говорит ведущий. В то же время с точки зрения производительности смартфон показывает себя ужасно. Средняя частота кадров у него равняется всего 47,5 к/с.