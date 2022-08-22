Poco F4 GT провалил игровой тест. Не берите Snapdragon 8 Gen1, если любите игры на смартфонах

Poco F4 GT провалил игровой тест. Не берите Snapdragon 8 Gen1, если любите игры на смартфонахТестировался смартфон в игре Apex Legends Mobile
Эксперт YouTube-канала Golden Reviewer выяснил, есть ли смысл покупать Poco F4 GT для игр. В частности, для прохождения Apex Legends Mobile на максимальных настройках. При этом нужно отметить, что смартфон Poco F4 GT считается геймерским. Протестированная модель имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.
В целом тест занял 15-20 минут. После этого выяснилось, что аппарат нагрелся до 41,9 градусов по Цельсию (максимальная температура). В целом это вполне нормальное значение, говорит ведущий. В то же время с точки зрения производительности смартфон показывает себя ужасно. Средняя частота кадров у него равняется всего 47,5 к/с.
Вывод
В целом по сравнению с Redmi K50, Redmi K50 Pro, iPhone 13 Pro Max, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S20 Ultra смартфон Poco F4 GT показывает худшие результаты. Причём это касается и средней производительности (47,5 к/с), и среднего энергопотребления (5,5 Вт), и эффективности FPS на ватт (8,7). То есть топовый процессор Snapdragon 8 Gen1 даже хуже, чем Exynos 990, который стоит на Samsung Galaxy S20 Ultra. Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.