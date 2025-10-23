Poco F8 Ultra с Snapdragon 8 Elite Gen 5 засветился на сертификации

Устройство с модельным номером 25102PCBEG вероятно является переименованной версией Redmi K90 Pro Max, поскольку «структура номеров схожа». NBTC пока не раскрывает подробности о характеристиках устройства.

Если F8 Ultra будет аналогичен K90 Pro Max, он получит 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на HyperOS 3 на базе Android 16 и получит ультразвуковой сканер отпечатков в экране.

Внутри, скорее всего, будет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Возможна поддержка до 16 ГБ LPDDR5x ОЗУ и 1 ТБ UFS 4.0 памяти. Батарея может быть чуть меньше 7 650 мА·ч с 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядкой.