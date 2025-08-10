Poco M7 Plus получит 6,9-дюймовый экран. Ещё и с частотой 144 Гц

Смартфон оснастят большим 6,9-дюймовым LCD-экраном с частотой обновления 144 Гц. Экран имеет сертификат TÜV Rheinland: снижает уровень синего света, не мерцает и поддерживает технологии, «благоприятные для естественных биоритмов».

Ранее стало известно, что Poco M7 Plus получит аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой обратной зарядки. Официально остальные характеристики пока не подтверждены.

Дизайн задней панели — с рельефной сеткой и красно-синими полосами по краям. Камерный блок вмещает две камеры. В Индии смартфон, вероятно, будет стоить около $ 170 с учётом стартовых скидок.

По слухам, Poco M7 Plus может оказаться переименованной версией Redmi 15 5G. Если это так, то устройство получит процессор Snapdragon 6s Gen 3, основную камеру на 50 Мп и дополнительный сенсор на 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, а также поддержку быстрой зарядки 33 Вт.