Poco M8 и M8 Pro с мощными процессорами уже продают в РФ

Poco M8 Pro 5G — старшая модель серии. Смартфон получил экран AMOLED, стереодинамики и батарею на 6500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка — устройство полностью заряжается примерно за 40 минут, а также может подзаряжать другие гаджеты. Основная камера на 50 Мп позволяет снимать видео в формате 4K. Корпус тонкий, прочный и защищён от воды и пыли.

Poco M8 5G — более лёгкий и компактный вариант. Он оснащён тем же AMOLED-экраном, громкими стереодинамиками и аккумулятором на 5520 мАч с быстрой зарядкой. Камеры на 50 Мп и 20 Мп.

Poco M8 Pro 5G поступил в продажу по цене от 31 990 рублей, Poco M8 5G — от 23 990 рублей. В период с 16 по 31 января на оба смартфона действует скидка.