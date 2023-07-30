Xiaomi Poco Pods: очень дешевые наушники с защитой от влаги

Poco Pods оснащены интерфейсом Bluetooth 5.3 и поддерживают функцию Google Fast Pair. Наушники имеют низкую задержку до 60 мс. Кроме того, они оснащены функцией шумоподавления (ENC).

Сенсорные элементы управления на Poco Pods позволяют управлять звонками и воспроизведением музыки.

Хотя компания Poco не раскрывает емкость аккумулятора, она утверждает, что Poco Pods могут обеспечить до 30 часов воспроизведения музыки на одном заряде в сочетании с зарядным чехлом. Кроме того, быстрая 10-минутная зарядка обеспечивает до 90 минут воспроизведения.

Poco Pods доступны в Индии по цене 1199 рупий ($15/€13) и имеют интересное сочтание цветов.