В тизерах показали некоторые детали дизайна. Одной из особенностей станут светящиеся LED-кольца вокруг камер. Скорее всего это будут индикаторы уведомлений или обычный элемент оформления.

Poco X8 Pro получит чип MediaTek Dimensity 8500 Ultra, более продвинутая версия Poco X8 Pro Max будет работать на MediaTek Dimensity 9500s.