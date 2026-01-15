Телефоны
Опубликовано 15 января 2026, 22:06
1 мин.

Poco X8 Pro Max с рекордным для бренда аккумулятором прошёл сертификацию

Рекордный аккумулятор
Хоть Poco лишь недавно представила смартфоны серии Poco M8, по слухам, на горзионте маячит линейка Poco X8. Так, Poco X8 Pro Max получил сертификацию BIS в Индии
Ожидается, что линейка выйдет в первом квартале этого года и будет состоять из двух моделей — Poco X8 Max и Poco X8 Pro Max.

Poco X8 Pro Max появился в базе регулятора под номером модели 2602BPC18I. Ранее в той же системе был замечен и Poco X8 Pro. Что касается характеристик, Poco X8 Pro Max, по слухам, станет первым смартфоном в мире на процессоре Dimensity 9500s. Он может получить до 16 ГБ оперативной памяти, Android с оболочкой HyperOS 3 и 6,83-дюймовый OLED-экран.

Главной особенностью устройства называют аккумулятор ёмкостью около 9000 мА·ч — это может стать самым крупным аккумулятором в смартфонах Poco, как пишут СМИ. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

По информации инсайдеров, новые модели Poco могут оказаться переименованными версиями смартфонов Redmi Turbo 5.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
