Poco X8 Pro Max с рекордным для бренда аккумулятором прошёл сертификацию

Ожидается, что линейка выйдет в первом квартале этого года и будет состоять из двух моделей — Poco X8 Max и Poco X8 Pro Max.

Poco X8 Pro Max появился в базе регулятора под номером модели 2602BPC18I. Ранее в той же системе был замечен и Poco X8 Pro. Что касается характеристик, Poco X8 Pro Max, по слухам, станет первым смартфоном в мире на процессоре Dimensity 9500s. Он может получить до 16 ГБ оперативной памяти, Android с оболочкой HyperOS 3 и 6,83-дюймовый OLED-экран.

Главной особенностью устройства называют аккумулятор ёмкостью около 9000 мА·ч — это может стать самым крупным аккумулятором в смартфонах Poco, как пишут СМИ. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

По информации инсайдеров, новые модели Poco могут оказаться переименованными версиями смартфонов Redmi Turbo 5.