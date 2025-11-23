Poco X8 Pro получит 6500 мАч и быструю зарядку на 100 Вт

Poco X8 Pro оснащён портом USB Type-C и батареей BM6Q ёмкостью 6500 мАч. Для быстрой зарядки предусмотрен адаптер MDY-19-EX мощностью 100 Вт. Ожидается, что серия X8 выйдет в январе следующего года.

Poco X8 Pro может стать переименованной версией ещё не вышедшего Redmi Turbo 5. Подтверждение этому — сходство номеров моделей: Redmi Turbo 5 зарегистрирован как 2511FRT34C, а Poco X8 Pro — 2511FPC34G. Вероятно, глобальная версия под брендом Poco будет иметь схожее железо с китайской моделью. А это: 6,67-дюймовый OLED LTPS экран с разрешением 1,5K, металлическая рамка, процессор Dimensity 8500-Ultra.