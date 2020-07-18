Poco Xiaomi опять выпустит старый смартфон под видом нового

Напомним, что Poco уже представил Poco M2 Pro, который оказался незначительно изменённой моделью Redmi Note 9 Pro, и Poco F2 Pro, переименованный Redmi K30 Pro. Теперь грядёт черед для Redmi 9C.

Сетевые источники обнаружили в базах данных TÜV Rheinland и BIS смартфон с модельным номером M2006C3MI, который принадлежит Redmi 9C, однако в списке значится за аппаратом Poco. Пока неясно, как именно будет называться «новая» модель бренда. Но, скорее всего, она будет такой же дешёвой, как Redmi 9C.

Напомним, недавно Redmi 9C был представлен для глобального рынка. Оценён он был в 119 евро.