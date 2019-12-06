Под видом нового складного смартфона брата Эскобара продают старый китайский аппарат

Для Escobar Fold 1 был запущен специальный сайт. На нём смартфон можно заказать за каких-то $350. Однако здесь всё не так чисто, как может показаться не первый взгляд. Как написал один российский предприниматель, в «условиях» на сайте указано юридическое лицо из Швеции, в котором работает лишь один человек. Сам же телефон — это покрашенный в позолоту китайский FlexPai. Сходство с ним журналисты отметили сразу.

Escobar Fold 1 аналогичен Royole FlexPai не только внешне, но и по характеристикам. Оба смартфона имеют 7,8-дюймовый гибкий-экран и двойную камеру с датчиками на 16 и 20 мегапикселей. На AliExpress китайский аппарат можно купить за 100 тысяч рублей.