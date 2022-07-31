Подарок ворам: новый смартфон Google можно разблокировать любым отпечатком пальца

В минувшие выходные из Индии пришло два сообщения о том, что датчик отпечатков пальцев под дисплеем Pixel 6a позволяет разблокировать телефон любым пальцем.

А теперь после запуска Pixel 6a в 13 странах, появилось еще шесть сообщений об этом. Они варьируются от возможности разблокировки другим пальцем одного владельца, который не был зарегистрирован, до возможности разблокировать чужой Pixel 6a. Один человек сообщил, что проблема не повторилась после удаления всех сохраненных отпечатков пальцев и их повторного добавления.

Большинство покупателей, похоже, не испытывают этой проблемы с Pixel 6a. Это говорит о том, что проблема затронула только некоторые телефоны, и указывает на аппаратную проблему, поскольку Google изменила датчик в модели 6a.

9to5Google связался с компанией Google для получения комментариев.