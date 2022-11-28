Подарят что-то другое: в России резко упал спрос на iPhone перед новогодними праздниками

Помимо этого, фактором снижения спроса является высокая цена на айфоны. Например, iPhone 13 в минимальной комплектации на 128 ГБ на момент старта продаж стоил 80 тысяч рублей, а iPhone 14 — минимум 90 тысяч рублей, напомнил Харитонов.

Ещё одна причина — стагнация в линейке iPhone 14. «Новая 48 Мп-камера, хоть и опережает предыдущие поколения по характеристикам, всё ещё не превосходит камеры из iPhone 13 Pro по качеству — Apple до сих пор не раскрыли потенциал нового сенсора по максимуму и лишь медленно улучшают алгоритмы с каждой новой прошивкой», — добавил Харитонов.

В то же самое время в Европе, США и Ближнем Востоке минимальный срок доставки смартфонов в онлайн-магазинах составляет четыре недели. Поэтому iPhone вряд ли «доедут» до покупателей к Рождеству.