Подарят что-то другое: в России резко упал спрос на iPhone перед новогодними праздниками

Подарят что-то другое: в России резко упал спрос на iPhone перед новогодними праздникамиДа и вообще айфоны покупают неохотно
Сотовые операторы и дистрибьюторы рассказали, что спрос на линейку iPhone 14 в России упал в 2,5 раза по сравнению с продажами предыдущей модели. Кажется, россияне не впечатлены новыми смартфонами, да и отсутствие доступа к сервисам даёт о себе знать.
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По данным «Марвел-дистрибуции», с сентября по середину ноября 2022 года было продано 400 тысяч айфонов. Это на 60% меньше, чем за этот же период годом ранее (1 млн штук). Аналитики говорят, что спрос на iPhone упал и за неполный год в целом.
Причин тому несколько:
Россия — страна победивших NFC-платежей, которые теперь в iPhone не работают. Пользователи смартфонов Apple также испытывают затруднения с пополнением счёта Apple ID, в частности, туда можно класть средства только через определённых сотовых операторов.
Помимо этого, фактором снижения спроса является высокая цена на айфоны. Например, iPhone 13 в минимальной комплектации на 128 ГБ на момент старта продаж стоил 80 тысяч рублей, а iPhone 14 — минимум 90 тысяч рублей, напомнил Харитонов.
Ещё одна причина — стагнация в линейке iPhone 14. «Новая 48 Мп-камера, хоть и опережает предыдущие поколения по характеристикам, всё ещё не превосходит камеры из iPhone 13 Pro по качеству — Apple до сих пор не раскрыли потенциал нового сенсора по максимуму и лишь медленно улучшают алгоритмы с каждой новой прошивкой», — добавил Харитонов.
В то же самое время в Европе, США и Ближнем Востоке минимальный срок доставки смартфонов в онлайн-магазинах составляет четыре недели. Поэтому iPhone вряд ли «доедут» до покупателей к Рождеству.