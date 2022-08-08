Подэкранная камера в новом складном смартфоне Samsung станет менее заметной

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Подэкранная камера в новом складном смартфоне Samsung станет менее заметнойБлагодаря новой технологии
Одним из основных изменений, внесённых в Samsung Galaxy Z Fold 3 по сравнению с предшественником, стала селфи-камера под дисплеем. Источник сообщил, что Samsung улучшит её в модели Fold 4.
Samsung будет использовать разбросанные субпиксели, чтобы улучшить разрешение экрана на 40%. Плотность пикселей тоже повысится — 94 ppi до 132 ppi.
Это должно сделать селфи-камеру менее заметной, если включены картинка или текст. Неясно, повлияет ли это на качество снимков.
Презентация Samsung Galaxy Z Fold 4 состоится 10 августа. Ходят слухи, что из названия может исчезнуть буква «Z» во избежание ненужных ассоциаций.