Подэкранная камера в новом складном смартфоне Samsung станет менее заметной

Samsung будет использовать разбросанные субпиксели, чтобы улучшить разрешение экрана на 40%. Плотность пикселей тоже повысится — 94 ppi до 132 ppi.

Это должно сделать селфи-камеру менее заметной, если включены картинка или текст. Неясно, повлияет ли это на качество снимков.

Презентация Samsung Galaxy Z Fold 4 состоится 10 августа. Ходят слухи, что из названия может исчезнуть буква «Z» во избежание ненужных ассоциаций.