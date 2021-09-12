Подэкранной камере нового смартфона ZTE дали оценку

Авторы отметили, что экран в ZTE Axon 30 явно стал лучше. По сравнению с предыдущим поколением фронтальная камера новинки хорошо скрыта под дисплеем. Правда, качество изображения по-прежнему оставляет желать лучшего.

По словам обзорщиков, селфи-камера ZTE Axon 30 имеет эффект размытия и свечения, как в Axon 20. В целом, по качеству изображения улучшения почти не чувствуются.

Напомним, ZTE Axon 30 получил экран разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы выступает процессор Qualcomm Snapdragon 870. В основной камере установлен 64-Мп датчик изображения.