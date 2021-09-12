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Сегодня в 12:44

Подэкранной камере нового смартфона ZTE дали оценку

Не самую высокую
Недавно был представлен смартфон ZTE Axon 30 с новой версией подэкранной камеры. Если первая версия получилась не очень хорошей, то от второй были высокие ожидания. Портал XDA Developers поделился своим мнением относительного этого.
Подэкранной камере нового смартфона ZTE дали оценку

Авторы отметили, что экран в ZTE Axon 30 явно стал лучше. По сравнению с предыдущим поколением фронтальная камера новинки хорошо скрыта под дисплеем. Правда, качество изображения по-прежнему оставляет желать лучшего.

По словам обзорщиков, селфи-камера ZTE Axon 30 имеет эффект размытия и свечения, как в Axon 20. В целом, по качеству изображения улучшения почти не чувствуются.

Напомним, ZTE Axon 30 получил экран разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы выступает процессор Qualcomm Snapdragon 870. В основной камере установлен 64-Мп датчик изображения.