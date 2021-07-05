Подержанные смартфоны Huawei начали цениться выше, чем iPhone

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Сегодня в 14:54
Подержанные смартфоны Huawei начали цениться выше, чем iPhoneПо крайней мере в Китае
Аналитики Zhuanzhuan Group поделились статистикой по вторичному рынку смартфонов Китая за второй квартал 2021 года. Там оказалось много интересного.
Сообщается, что Xiaomi стала лидером на рынке подержанных смартфонов, которые были произведены в Китае. Также аналитики заметили необычный тренд: цены на б/у смартфоны Apple постоянно снижаются, а вот стоимость флагманских моделей Huawei наоборот растёт. Например, для модели Mate 40 Pro она достигла 96,45%.
Конечно, на вторичном рынке продают больше всего 4G-смартфонов, в том время как среди новых устройств уверенно растёт доля 5G-аппаратов.
В целом, рынок подержанных смартфонов вырос во втором квартале 2021 года на 10,76% по объёму транзакций.