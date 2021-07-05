Подержанные смартфоны Huawei начали цениться выше, чем iPhone

Сообщается, что Xiaomi стала лидером на рынке подержанных смартфонов, которые были произведены в Китае. Также аналитики заметили необычный тренд: цены на б/у смартфоны Apple постоянно снижаются, а вот стоимость флагманских моделей Huawei наоборот растёт. Например, для модели Mate 40 Pro она достигла 96,45%.

Конечно, на вторичном рынке продают больше всего 4G-смартфонов, в том время как среди новых устройств уверенно растёт доля 5G-аппаратов.

В целом, рынок подержанных смартфонов вырос во втором квартале 2021 года на 10,76% по объёму транзакций.