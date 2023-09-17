Подойдут ли чехлы от iPhone 14 к iPhone 15

Этих различий, даже на первый взгляд незначительных, достаточно, чтобы сделать чехлы для iPhone 14 несовместимыми с iPhone 15. Кроме того, несовместимости способствуют такие изменения в дизайне, как закругленные края и другое расположение кнопок.

Однако не стоит расстраиваться, ведь уже сейчас в продаже имеется широкий выбор чехлов для iPhone 15, рассчитанных на различные предпочтения и бюджеты. Поэтому, если вы готовитесь к покупке iPhone 15, не забудьте приобрести чехол, разработанный специально для вашего нового устройства.