Подойдут ли чехлы от iPhone 14 к iPhone 15

Подойдут ли чехлы от iPhone 14 к iPhone 15Отчаиваться не стоит
Нет, чехлы от iPhone 14 не подойдут к iPhone 15. В связи с выходом на рынок новых моделей iPhone 15 и iPhone 15 Pro важно отметить, что имеющиеся у вас чехлы для iPhone 14 не подойдут для последних моделей. Размеры этих двух моделей отличаются.
Этих различий, даже на первый взгляд незначительных, достаточно, чтобы сделать чехлы для iPhone 14 несовместимыми с iPhone 15. Кроме того, несовместимости способствуют такие изменения в дизайне, как закругленные края и другое расположение кнопок.
Однако не стоит расстраиваться, ведь уже сейчас в продаже имеется широкий выбор чехлов для iPhone 15, рассчитанных на различные предпочтения и бюджеты. Поэтому, если вы готовитесь к покупке iPhone 15, не забудьте приобрести чехол, разработанный специально для вашего нового устройства.