Подписка PlayStation Plus заглянет на ПК и смартфоны: инсайдер

Одна из ключевых стратегий предполагает расширение PlayStation Plus за пределы PS4 и PS5, потенциально охватывая ПК, мобильные устройства и различные потоковые платформы, включая смарт-телевизоры и ТВ-приставки. Этот шаг позволит Sony конкурировать в более широком масштабе с Game Pass от Microsoft.

Хотя Sony по-прежнему не желает перенимать модель Game Pass, план включает в себя пополнение библиотеки контента и привлечение более широкой аудитории. В числе задач — ориентация на игры-сервисы, такие как Fortnite, и привлечение семей, особенно детей.

Кроме того, Sony планирует повысить ценность подписки PlayStation Plus, введя бонусные подписки на популярные сервисы, такие как Disney+, Spotify и Crunchyroll. Утечка документов даже предполагает потенциальное партнерство с Amazon, благодаря которому PlayStation Plus появится на приставках Fire TV и смарт-телевизорах Bravia.