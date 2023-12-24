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17:58, 24 декабря 2023
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Подписка PlayStation Plus заглянет на ПК и смартфоны: инсайдер

Нужно развивать новые рынки

В ответ на угрозу от приобретения Microsoft компании Activision Blizzard, Sony готовится к масштабной перестройке своего сервиса PlayStation Plus. Утечка документов, ставших результатом недавнего взлома компании Insomniac, свидетельствует о том, что план Sony, получивший название «Сервисы 3.0», направлен на превращение PlayStation Plus в универсальный глобальный «абонемент развлечений».

Одна из ключевых стратегий предполагает расширение PlayStation Plus за пределы PS4 и PS5, потенциально охватывая ПК, мобильные устройства и различные потоковые платформы, включая смарт-телевизоры и ТВ-приставки. Этот шаг позволит Sony конкурировать в более широком масштабе с Game Pass от Microsoft.

Хотя Sony по-прежнему не желает перенимать модель Game Pass, план включает в себя пополнение библиотеки контента и привлечение более широкой аудитории. В числе задач — ориентация на игры-сервисы, такие как Fortnite, и привлечение семей, особенно детей.

Кроме того, Sony планирует повысить ценность подписки PlayStation Plus, введя бонусные подписки на популярные сервисы, такие как Disney+, Spotify и Crunchyroll. Утечка документов даже предполагает потенциальное партнерство с Amazon, благодаря которому PlayStation Plus появится на приставках Fire TV и смарт-телевизорах Bravia.

Источник:WCCFTech
Автор:Максим Многословный
Теги:
#PLAYSTATION
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#PlayStation Plus
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#смартфон
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#планы
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